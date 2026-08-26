Посольство Украины в США призывает отменить концерты российского скрипача Репина
Посольство Украины в США призвало Симфонический оркестр Аннаполиса отменить выступления российского скрипача Вадима Репина, запланированные на осень этого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства в Facebook.
Реакция украинской стороны
Украинское дипломатическое представительство указало на причастность музыканта к культурным мероприятиям, которые спонсирует кремлевский режим. Концертная программа "Силы природы" с участием Репина должна состояться 6 и 7 ноября на сцене Maryland Hall.
"Решение пригласить господина Репина вызывает серьезную озабоченность, учитывая его задокументированное участие в культурных инициативах, поддерживаемых российским государством и связанных с ним", — говорится в сообщении.
Аргументы
- В частности, отмечается, что российский музыкант ранее выступал на концерте, организованном Фондом Кремля в честь "великих защитников" России.
- После начала полномасштабного вторжения РФ его Фонд развития искусств получал значительное финансирование от российского Президентского фонда культурных инициатив.
"Мы надеемся, что Симфонический оркестр Аннаполиса внимательно рассмотрит эти опасения и подтвердит солидарность с Украиной, которую он продемонстрировал в 2022 году, когда исключил господина Репина из своей программы и заменил его выступление музыкальным чествованием Украины", — добавили в посольстве.
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