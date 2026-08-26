Посольство Украины в США призвало Симфонический оркестр Аннаполиса отменить выступления российского скрипача Вадима Репина, запланированные на осень этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства в Facebook.

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Реакция украинской стороны

Украинское дипломатическое представительство указало на причастность музыканта к культурным мероприятиям, которые спонсирует кремлевский режим. Концертная программа "Силы природы" с участием Репина должна состояться 6 и 7 ноября на сцене Maryland Hall.

"Решение пригласить господина Репина вызывает серьезную озабоченность, учитывая его задокументированное участие в культурных инициативах, поддерживаемых российским государством и связанных с ним", — говорится в сообщении.

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Аргументы

В частности, отмечается, что российский музыкант ранее выступал на концерте, организованном Фондом Кремля в честь "великих защитников" России.

После начала полномасштабного вторжения РФ его Фонд развития искусств получал значительное финансирование от российского Президентского фонда культурных инициатив.

"Мы надеемся, что Симфонический оркестр Аннаполиса внимательно рассмотрит эти опасения и подтвердит солидарность с Украиной, которую он продемонстрировал в 2022 году, когда исключил господина Репина из своей программы и заменил его выступление музыкальным чествованием Украины", — добавили в посольстве.

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