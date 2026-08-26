203 боевых столкновения за сутки на фронте: наиболее ожесточенные бои - на Покровском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 25 августа 2026 года, на фронте было зафиксировано 203 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес 81 авиационный удар, в ходе которого сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 498 дронов-камикадзе и осуществили 3122 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Коренек, Уланово, Бачевск, Ромашково, Искрисковщина и Рыжевка. Кроме того, авиационному удару подвергся район населенного пункта Толстодубово.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и два командно-наблюдательных пункта.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1450 человек. Также были уничтожены семь танков, 10 боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, девять наземных робототехнических комплексов, 1723 беспилотных летательных аппарата, 533 единицы автомобильной и 10 единиц специальной техники противника.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили два вражеских штурма. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением 12 управляемых авиабомб и осуществил 77 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе семь - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Избицкого, Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Куриловки и Ковшаровки.

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Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Лимана, а также в сторону Шейковки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия в районах Дибровы и Кривой Луки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлении населенного пункта Юрковка.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Русина Яра и Иванополья.

"Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 36 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки и Молодецкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Светлого, Нового Донбасса, Ганновки, Шевченко, Мирного, Васильевки, Удачного, Беляковки, Муравки, Новопавловки, Грузкого и Черниговки", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

По данным Генштаба:

На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлениях населенных пунктов Терновое, Александроград и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали трижды. Враг пытался продвинуться в направлениях Верхней Терсы, Белогорья и Червоной Криницы.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.