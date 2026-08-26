За почти три года в деле о гибели более 20 бойцов 128-й бригады во время построения нет ни одного подозреваемого, - ЦПК
За почти три года следствие не установило ни одного подозреваемого по делу о дислокации военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, по которой 3 ноября 2023 года россияне нанесли удар. Тогда погибли более 20 украинских военнослужащих, многие бойцы получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Центр противодействия коррупции, получивший ответ от Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Что известно о расследовании
Военных собрали для награждения ко Дню артиллерии в селе Заречном Запорожской области примерно в 20 км от линии фронта. Российские войска нанесли удар по месту их скопления.
После трагедии Государственное бюро расследований возбудило дело по факту халатного отношения к военной службе.
По данным ЦПК, по состоянию на август 2026 года подозрение в рамках этого дела никому не предъявлено. В то же время решение о закрытии дела также не принималось.
В Центре отметили, что обращались за информацией и непосредственно в ГБР, однако ведомство отказалось сообщить подробности расследования.
"За почти три года в ГБР не смогли не то что передать дело в суд, но даже расследовать его и установить хотя бы подозреваемых в халатном решении о проведении массовых мероприятий на открытом участке недалеко от линии фронта", - заявили в ЦПК.
Командиром бригады был Дмитрий Лисюк
На момент российского удара 128-й бригадой командовал Дмитрий Лысюк.
ЦПК подчеркивает, что ответственность за сам удар несет Россия. В то же время расследование должно было установить, кто принял решение собрать военнослужащих на открытой местности недалеко от фронта и была ли в действиях должностных лиц служебная халатность.
В Центре также напомнили, что в июле 2026 года появилась информация о возможном назначении Лысюка руководителем Закарпатского областного ТЦК и СП. После резонанса сообщение о его назначении опровергли.
ЦПК на фоне ситуации с расследованием вновь заявил о необходимости реформирования Государственного бюро расследований.
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