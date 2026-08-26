За майже три роки у справі про загибель понад 20 бійців 128-ї бригади під час шикування немає жодного підозрюваного, - ЦПК

Майже за три роки слідство не встановило жодного підозрюваного у справі про шикування військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, по якому 3 листопада 2023 року росіяни завдали удару. Тоді загинули понад 20 українських військовослужбовців, багато бійців зазнали поранень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Центр протидії корупції, який отримав відповідь від Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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Що відомо про розслідування

Військових зібрали для нагородження до Дня артилерії у селі Зарічному Запорізької області приблизно за 20 км від лінії фронту. Російські війська завдали удару по місцю їхнього скупчення.

Після трагедії Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби.

За даними ЦПК, станом на серпень 2026 року підозру у цьому провадженні не оголосили жодній особі. Водночас рішення про закриття справи також не ухвалювали.

У Центрі зазначили, що зверталися по інформацію і безпосередньо до ДБР, однак відомство відмовилося повідомити подробиці розслідування.

"За майже три роки у ДБР не змогли не те, що передати справу до суду, а навіть розслідувати її та встановити хоча б підозрюваних у недбалому рішенні про проведення масових заходів на відкритій ділянці недалеко від лінії фронту", – заявили у ЦПК.

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Командиром бригади був Дмитро Лисюк

На момент російського удару 128-ю бригадою командував Дмитро Лисюк.

ЦПК наголошує, що відповідальність за сам удар несе Росія. Водночас розслідування мало встановити, хто ухвалив рішення зібрати військовослужбовців на відкритій місцевості неподалік від фронту та чи була в діях посадових осіб службова недбалість.

У Центрі також нагадали, що в липні 2026 року з'явилася інформація про можливе призначення Лисюка керівником Закарпатського обласного ТЦК та СП. Після розголосу повідомлення про його призначення спростували.

ЦПК на тлі ситуації з розслідуванням знову заявив про необхідність реформування Державного бюро розслідувань.

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