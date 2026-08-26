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В Беларуси у границы с Украиной строят военную базу и железнодорожную ветку для эшелонов с бронетехникой

В Беларуси у границы с Украиной строят базу и железнодорожную ветку для военных эшелонов

В нескольких десятках километров от украинской границы в Беларуси строится новый военный комплекс. К нему прокладывают железнодорожные пути и сооружают платформу для быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на проектную документацию, полученную "Обществом железнодорожников Беларуси".

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Путь рассчитан на 60 вагонов

Объект строят в Гомельской области вблизи населенного пункта Якимовка. Официально проект называется "Строительство полигона в Гомельской области". Его заказчиком является белорусский "Военный проектный институт".

К полигону прокладывают отдельный подъездной путь. Он должен вмещать одновременно 60 вагонов. Также предусмотрена специальная грузовая платформа с пандусом, через который можно оперативно разгружать бронетехнику непосредственно с военных эшелонов.

Железнодорожный узел станет частью более крупного военного комплекса, который возводится вблизи Гомеля с конца 2023 года.

На государственных кадастровых картах восточная часть территории обозначена как "военный городок", а западная - как "учебно-тактическое поле". Часть зданий военного городка была завершена в июне 2026 года. В настоящее время работы сосредоточены на железнодорожной инфраструктуре.

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На базе планируется разместить новую десантно-штурмовую бригаду

Ожидается, что на новом объекте будет дислоцирована 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада Сил специальных операций Беларуси.

Подразделение было сформировано в 2025 году по указанию Александра Лукашенко. Белорусские власти объясняли создание бригады необходимостью "усиления южного направления" и заявляли о якобы угрозах со стороны Украины.

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Автор: 

Беларусь (8313) военная база (236) граница (5579) строительство (2043) полигон (364)
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Топ комментарии
+5
ну правильно, важка коліна і гусенична техніка - це ж нове слово у ******** війні.
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26.08.2026 11:01 Ответить
+4
Може, хоч зараз "дійде", що будують об'єкт для негайного розвантаження цілих ешелонів військової техніки, біля кордону з Україною? Кацапи зрозуміли, що колони техніки на автотрасі можуть буть заблоковані одним ударом. Вони побачили це у березні 2022 року - коли справа і зліва від трас на Київ, була непролазна весняна грязюка. Та автотраса, яку бульбаші побудували через заповідник, розрізавши його навпіл - те саме (але перепони болотяні, там, не "весняні", тимчасові, а цілорічні...). Бо болота, справа і зліва, від дороги, не щезли.
ТОМУ КАЖУ ТЕ САМЕ, ПРО ЩО КАЗАВ ЩЕ ВЛІТКУ 2021 року - ЛУКАШЕНКО ГОТУЄ ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ПОВТОРНОГО УДАРУ НА КИЇВ...
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26.08.2026 11:05 Ответить
+3
******* по мозирю.
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26.08.2026 10:57 Ответить

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