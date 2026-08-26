В Беларуси у границы с Украиной строят военную базу и железнодорожную ветку для эшелонов с бронетехникой
В нескольких десятках километров от украинской границы в Беларуси строится новый военный комплекс. К нему прокладывают железнодорожные пути и сооружают платформу для быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на проектную документацию, полученную "Обществом железнодорожников Беларуси".
Путь рассчитан на 60 вагонов
Объект строят в Гомельской области вблизи населенного пункта Якимовка. Официально проект называется "Строительство полигона в Гомельской области". Его заказчиком является белорусский "Военный проектный институт".
К полигону прокладывают отдельный подъездной путь. Он должен вмещать одновременно 60 вагонов. Также предусмотрена специальная грузовая платформа с пандусом, через который можно оперативно разгружать бронетехнику непосредственно с военных эшелонов.
Железнодорожный узел станет частью более крупного военного комплекса, который возводится вблизи Гомеля с конца 2023 года.
На государственных кадастровых картах восточная часть территории обозначена как "военный городок", а западная - как "учебно-тактическое поле". Часть зданий военного городка была завершена в июне 2026 года. В настоящее время работы сосредоточены на железнодорожной инфраструктуре.
На базе планируется разместить новую десантно-штурмовую бригаду
Ожидается, что на новом объекте будет дислоцирована 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада Сил специальных операций Беларуси.
Подразделение было сформировано в 2025 году по указанию Александра Лукашенко. Белорусские власти объясняли создание бригады необходимостью "усиления южного направления" и заявляли о якобы угрозах со стороны Украины.
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