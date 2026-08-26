У Білорусі біля кордону з Україною будують військову базу та колію для ешелонів із бронетехнікою
За кілька десятків кілометрів від українського кордону в Білорусі розбудовують новий військовий комплекс. До нього прокладають залізничну колію та споруджують платформу для швидкого розвантаження важкої колісної й гусеничної техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на проєктну документацію, яку отримала "Громада залізничників Білорусі".
Колія розрахована на 60 вагонів
Об'єкт будують у Гомельській області поблизу населеного пункту Якимівка. Офіційно проєкт має назву "Будівництво полігону в Гомельській області". Його замовником є білоруський "Військовий проєктний інститут".
До полігону прокладають окрему під'їзну колію. Вона має вміщувати одночасно 60 вагонів. Також передбачена спеціальна вантажна платформа з пандусом, через який можна оперативно розвантажувати бронетехніку безпосередньо з військових ешелонів.
Залізничний вузол стане частиною більшого військового комплексу, який зводять поблизу Гомеля з кінця 2023 року.
На державних кадастрових картах східна частина території позначена як "військове містечко", а західна – як "навчально-тактичне поле". Частину будівель військового містечка завершили у червні 2026 року. Наразі роботи зосереджені на залізничній інфраструктурі.
На базі планують розмістити нову десантно-штурмову бригаду
Очікується, що на новому об'єкті дислокуватиметься 37-ма окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій Білорусі.
Підрозділ сформували у 2025 році за вказівкою Олександра Лукашенка. Білоруська влада пояснювала створення бригади необхідністю "посилення південного напрямку" та заявляла про нібито загрози з боку України.
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