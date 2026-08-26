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У Білорусі біля кордону з Україною будують військову базу та колію для ешелонів із бронетехнікою

У Білорусі біля кордону з Україною будують базу та колію для військових ешелонів

За кілька десятків кілометрів від українського кордону в Білорусі розбудовують новий військовий комплекс. До нього прокладають залізничну колію та споруджують платформу для швидкого розвантаження важкої колісної й гусеничної техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на проєктну документацію, яку отримала "Громада залізничників Білорусі".

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Колія розрахована на 60 вагонів

Об'єкт будують у Гомельській області поблизу населеного пункту Якимівка. Офіційно проєкт має назву "Будівництво полігону в Гомельській області". Його замовником є білоруський "Військовий проєктний інститут".

До полігону прокладають окрему під'їзну колію. Вона має вміщувати одночасно 60 вагонів. Також передбачена спеціальна вантажна платформа з пандусом, через який можна оперативно розвантажувати бронетехніку безпосередньо з військових ешелонів.

Залізничний вузол стане частиною більшого військового комплексу, який зводять поблизу Гомеля з кінця 2023 року.

На державних кадастрових картах східна частина території позначена як "військове містечко", а західна – як "навчально-тактичне поле". Частину будівель військового містечка завершили у червні 2026 року. Наразі роботи зосереджені на залізничній інфраструктурі.

Також читайте: Білорусь створює десантно-штурмову бригаду на кордоні з Україною

На базі планують розмістити нову десантно-штурмову бригаду

Очікується, що на новому об'єкті дислокуватиметься 37-ма окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій Білорусі.

Підрозділ сформували у 2025 році за вказівкою Олександра Лукашенка. Білоруська влада пояснювала створення бригади необхідністю "посилення південного напрямку" та заявляла про нібито загрози з боку України.

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Білорусь (6834) військова база (110) кордон (4091) будівництво (1025) полігон (299)
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Топ коментарі
+5
ну правильно, важка коліна і гусенична техніка - це ж нове слово у ******** війні.
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26.08.2026 11:01 Відповісти
+4
Може, хоч зараз "дійде", що будують об'єкт для негайного розвантаження цілих ешелонів військової техніки, біля кордону з Україною? Кацапи зрозуміли, що колони техніки на автотрасі можуть буть заблоковані одним ударом. Вони побачили це у березні 2022 року - коли справа і зліва від трас на Київ, була непролазна весняна грязюка. Та автотраса, яку бульбаші побудували через заповідник, розрізавши його навпіл - те саме (але перепони болотяні, там, не "весняні", тимчасові, а цілорічні...). Бо болота, справа і зліва, від дороги, не щезли.
ТОМУ КАЖУ ТЕ САМЕ, ПРО ЩО КАЗАВ ЩЕ ВЛІТКУ 2021 року - ЛУКАШЕНКО ГОТУЄ ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ПОВТОРНОГО УДАРУ НА КИЇВ...
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26.08.2026 11:05 Відповісти
+3
******* по мозирю.
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26.08.2026 10:57 Відповісти

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