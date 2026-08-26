До 60% военных и членов их семей могут получать отказы в кредитах, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Уровень отказов в кредитовании военнослужащих и членов их семей в некоторых финансовых учреждениях может достигать 60%. Проблемы возникают из-за правовой неопределенности в отношении льгот для военных и разной интерпретации законодательных норм кредиторами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, возглавляющая Межкомитетскую рабочую группу ВРУ по вопросам анализа состояния и разработки законодательных предложений по урегулированию рынка неработающих кредитов (NPL) и кредитования военнослужащих.

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Отказ в предоставлении кредитов

"Мы провели опрос в банковском и небанковском секторах относительно уровня отказов военным и членам их семей. В финансовых учреждениях, которые ответили честно, уровень отказов может достигать 60%.

Сергей Позняк и другие ветераны также поднимали эту тему, отмечая: как только в финансовом учреждении узнают о статусе военного, ветерана или члена их семьи — в кредите сразу отказывают, конечно, такую причину отказа официально не указывают", — отметила парламентарий.

По ее словам, возникают две концептуальные проблемы.

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"Первая — это возникновение барьеров для кредитования военнослужащих и членов их семей из-за асимметрии регуляторной нагрузки и нормативного запрета на начисление процентов, пени и штрафных санкций.

Вторая – неоднозначность разъяснений Министерства обороны относительно круга лиц, на которых распространяется эта льгота, и процедуры списания. Действующая норма ч. 15 ст. 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" изложена одним громоздким предложением на более чем 15 строк. Ее корректное применение без участия профильных юристов или ведомств практически невозможно: не всегда понятно, распространяется ли норма исключительно на действующих военнослужащих или также на демобилизованных. Неодинаковая трактовка приводит к многочисленным жалобам на кредиторов и создает социальную напряженность", — пояснила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, следствием правовой неопределенности стало различное применение одной и той же нормы разными кредиторами: одному лицу один кредитор предоставляет льготу, а другой по аналогичному кредиту — отказывает.

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"Кредиторы занимают консервативную позицию и применяют льготу только в тех случаях, когда уверены на 100%, ведь любое расширительное толкование несет для них регуляторные и налоговые риски.

Что касается Национального банка, то регулятор не имеет полномочий определять статус военнослужащих.

Мы совместно с представителями рынка разработали разъяснение в форме сводной таблицы с четким перечнем критериев. Я обращалась с этим документом в Минобороны, однако там отказались принимать его к рассмотрению, посоветовав ориентироваться на статью, размещенную на их официальном сайте", — добавила депутат.

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