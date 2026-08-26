РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9425 посетителей онлайн
Новости банки
1 506 23

До 60% военных и членов их семей могут получать отказы в кредитах, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Кредиты для военных: почему отказывают?

Уровень отказов в кредитовании военнослужащих и членов их семей в некоторых финансовых учреждениях может достигать 60%. Проблемы возникают из-за правовой неопределенности в отношении льгот для военных и разной интерпретации законодательных норм кредиторами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, возглавляющая Межкомитетскую рабочую группу ВРУ по вопросам анализа состояния и разработки законодательных предложений по урегулированию рынка неработающих кредитов (NPL) и кредитования военнослужащих.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отказ в предоставлении кредитов

"Мы провели опрос в банковском и небанковском секторах относительно уровня отказов военным и членам их семей. В финансовых учреждениях, которые ответили честно, уровень отказов может достигать 60%.

Сергей Позняк и другие ветераны также поднимали эту тему, отмечая: как только в финансовом учреждении узнают о статусе военного, ветерана или члена их семьи — в кредите сразу отказывают, конечно, такую причину отказа официально не указывают", — отметила парламентарий.

По ее словам, возникают две концептуальные проблемы.

Читайте также: На какие цели выдают льготные кредиты малому бизнесу в Украине. ПЕРЕЧЕНЬ

"Первая — это возникновение барьеров для кредитования военнослужащих и членов их семей из-за асимметрии регуляторной нагрузки и нормативного запрета на начисление процентов, пени и штрафных санкций.

Вторая – неоднозначность разъяснений Министерства обороны относительно круга лиц, на которых распространяется эта льгота, и процедуры списания. Действующая норма ч. 15 ст. 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" изложена одним громоздким предложением на более чем 15 строк. Ее корректное применение без участия профильных юристов или ведомств практически невозможно: не всегда понятно, распространяется ли норма исключительно на действующих военнослужащих или также на демобилизованных. Неодинаковая трактовка приводит к многочисленным жалобам на кредиторов и создает социальную напряженность", — пояснила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, следствием правовой неопределенности стало различное применение одной и той же нормы разными кредиторами: одному лицу один кредитор предоставляет льготу, а другой по аналогичному кредиту — отказывает.

Читайте также: Охрана здоровья во время службы: в "Армия+" запустили новый курс

"Кредиторы занимают консервативную позицию и применяют льготу только в тех случаях, когда уверены на 100%, ведь любое расширительное толкование несет для них регуляторные и налоговые риски.

Что касается Национального банка, то регулятор не имеет полномочий определять статус военнослужащих.

Мы совместно с представителями рынка разработали разъяснение в форме сводной таблицы с четким перечнем критериев. Я обращалась с этим документом в Минобороны, однако там отказались принимать его к рассмотрению, посоветовав ориентироваться на статью, размещенную на их официальном сайте", — добавила депутат.

Полный текст интервью с Ольгой Василевской-Смаглюк читайте по ссылке.

Читайте: Стало известно, кто из коррупционеров выделил больше всего денег на нужды ВСУ

Автор: 

кредит (2449) военнослужащие (6868) Василевская-Смаглюк Ольга (78)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Добре що зеленій банді кредити не потрібні. Тільки в цьому місяці вкрала 4 мішки доларів, приблизно у 150 млн гривень, вийшла під заставу в 20 млн гривень. Тобто решта грошей вже відмиті через суд. Нормально так.
показать весь комментарий
26.08.2026 11:08 Ответить
+2
Звєздєла сорока о сирє копчоном...
В ЄС,США, так, всі беруть та майже всім дають кредити
Не рівняй з Україною, де військовому відмовляють в кредиті на лікування...
Останнє речення не викликає когнітивний дисонанс?
показать весь комментарий
26.08.2026 11:29 Ответить
+2
Ну я ж тобі розжовую - ти будеш працювати без зп? Ні.
Зп банка - відсодки
Якщо держава не надає гарантії банку за свого захисника, а відкрито відбирає дохід установи при роботі з данной верствой населення, то це захист інтересів кого?.. У кожного банка є свій устав - нема доходу, нема співпраці. Як тобі ще доступніше втокмачити?
Держава внесла категорію військових до неблагонадійних, з точку зору банків.
показать весь комментарий
26.08.2026 13:10 Ответить

Загрузка...

 
 