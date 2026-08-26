Две школы и детский сад приостановят работу с 1 сентября на Донетчине

С началом нового учебного года еще три учебных заведения в Донецкой области временно приостановят работу. Речь идет о двух школах в Марьинской громаде и детском саде в Андреевской громаде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Свободное радио" со ссылкой на распоряжения Андреевской и Марьинской военных администраций.

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Какие учреждения не будут работать с 1 сентября

В Андреевской громаде приостановят работу детского сада "Колосок". Причиной стало уменьшение количества детей дошкольного возраста в населенном пункте.

Родителям предложат перевести детей в детский сад "Сонечко", работающий в этой же громаде. Для этого родители или законные представители должны подать соответствующее заявление.

В то же время местные власти должны позаботиться о трудовых правах работников "Колоска" на период, когда учреждение не будет работать.

Работа детского сада приостанавливается до завершения или отмены военного положения. При этом учреждение может возобновить работу и раньше или получить иной статус, если власти примут отдельное решение.

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В Марьинской громаде приостановят работу двух школ

С 1 сентября учебный процесс будет приостановлен в Марьинской школе I–III ступеней № 2 и Зорянской школе I–III ступеней.

Такое решение местные власти объяснили необходимостью экономии бюджетных средств.

Учащимся обоих учебных заведений предложат продолжить обучение в других школах Марьинской громады. В каких именно - в документах не уточняется.

Для работников школ рекомендуется объявить простой не по их вине. Он продлится до завершения или отмены военного положения либо до момента, когда появится возможность возобновить работу учебных заведений.

При этом речь о ликвидации или реорганизации Марьинской школы № 2 и Зорянской школы не идет. Решение касается именно временной приостановки образовательного процесса.

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