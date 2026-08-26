Дві школи та дитсадок призупинять роботу з 1 вересня на Донеччині

Із початком нового навчального року ще три заклади освіти у Донецькій області тимчасово припинять роботу. Йдеться про дві школи Мар’їнської громади та дитячий садок в Андріївській громаді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Вільне Радіо" з посиланням на розпорядження Андріївської та Мар’їнської військових адміністрацій.

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Які заклади не працюватимуть з 1 вересня

В Андріївській громаді призупинять роботу дитячого садка "Колосок". Причиною стало зменшення кількості дітей дошкільного віку в населеному пункті.

Батькам запропонують перевести дітей до дитсадка "Сонечко", який працює в цій самій громаді. Для цього батьки або законні представники мають подати відповідну заяву.

Водночас місцева влада має подбати про трудові права працівників "Колоска" на період, коли заклад не працюватиме.

Роботу дитсадка призупиняють до завершення або скасування воєнного стану. Водночас заклад може відновити роботу й раніше або отримати інший статус, якщо влада ухвалить окреме рішення.

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У Мар’їнській громаді призупинять роботу двох шкіл

З 1 вересня освітній процес зупинять у Мар’їнській школі I–III ступенів №2 та Зорянській школі I–III ступенів.

Таке рішення місцева влада пояснила необхідністю економити бюджетні кошти.

Учням обох закладів мають запропонувати продовжити навчання в інших школах Мар’їнської громади. У яких саме – у документах не уточнюється.

Для працівників шкіл рекомендують оголосити простій не з їхньої вини. Він триватиме до завершення або скасування воєнного стану чи до моменту, коли з’явиться можливість відновити роботу закладів.

При цьому про ліквідацію чи реорганізацію Мар’їнської школи №2 та Зорянської школи не йдеться. Рішення стосується саме тимчасового призупинення освітнього процесу.

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