Из соображений безопасности в утренние и сумеречные часы общественный транспорт в Краматорске не будет работать
В Краматорске Донецкой области из соображений безопасности изменяется график работы общественного транспорта.
Об этом сообщает Краматорский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Начиная с 31 августа, в утренние и сумеречные часы общественный транспорт в городе не будет работать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что КП "КТТУ", управление ЖКХ КМР совместно с Краматорской ГВА провели консультации с руководителями коммунальных предприятий города и больниц, графики работы предприятий будут учитывать изменения в работе общественного транспорта.
Предприятия всех форм собственности призывают учесть потребности тех работников, которые пользуются общественным транспортом.
Ситуация в Краматорске
Ранее сообщалось, что российские войска систематически уничтожают гражданскую инфраструктуру Славянска и Краматорска Донецкой области.
Также сообщалось, что в Краматорске и Краматорской громаде остаются 460 детей, проживающих на территориях, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. Это подавляющее большинство несовершеннолетних, которых сейчас необходимо вывезти из опасных районов Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль