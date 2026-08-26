Из соображений безопасности в утренние и сумеречные часы общественный транспорт в Краматорске не будет работать

В Краматорске Донецкой области из соображений безопасности изменяется график работы общественного транспорта.

Об этом сообщает Краматорский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Начиная с 31 августа, в утренние и сумеречные часы общественный транспорт в городе не будет работать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КП "КТТУ", управление ЖКХ КМР совместно с Краматорской ГВА провели консультации с руководителями коммунальных предприятий города и больниц, графики работы предприятий будут учитывать изменения в работе общественного транспорта.

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Предприятия всех форм собственности призывают учесть потребности тех работников, которые пользуются общественным транспортом.

Ситуация в Краматорске

Ранее сообщалось, что российские войска систематически уничтожают гражданскую инфраструктуру Славянска и Краматорска Донецкой области.

Также сообщалось, что в Краматорске и Краматорской громаде остаются 460 детей, проживающих на территориях, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. Это подавляющее большинство несовершеннолетних, которых сейчас необходимо вывезти из опасных районов Донецкой области.

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