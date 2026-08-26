З безпекових міркувань у ранковий та сутінковий час громадський транспорт у Краматорську не працюватиме

У Краматорську Донецької області з безпекових міркувань змінюється графік роботи громадського транспорту.

Про це повідомляє Краматорська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Починаючи із 31 серпня, у ранковий та сутінковий час громадський транспорт у місті - не працюватиме", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що КП "КТТУ", управління ЖКГ КМР спільно з Краматорською МВА провели консультації з керівниками комунальних підприємств міста та лікарень, графіки роботи підприємств враховуватимуть зміни в роботі громадського транспорту.

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Підприємства усіх форм власності закликають врахувати потреби тих працівників, які користуються комунальним транспортом.

Ситуація в Краматорську

Раніше повідомлялося, що російські війська системно знищують цивільну інфраструктуру Слов’янська і Краматорська Донецької області.

Також повідомлялося, що у Краматорську та Краматорській громаді залишаються 460 дітей, які проживають на територіях, де триває примусова евакуація родин із дітьми. Це переважна більшість неповнолітніх, яких наразі необхідно вивезти з небезпечних районів Донеччини.

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