До 70 судов застряли на Дунае из-за усиления российских ударов по портам Украины, - Reuters

Десятки судов, которые должны зайти в украинские порты для погрузки зерна, скопились у Сулинского канала в Румынии. По разным оценкам, в очереди находятся более 50 или около 70 судов, а ожидание ежедневно обходится судовладельцам в сумму до 8 тысяч долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на трейдеров, аналитиков и представителей судоходной отрасли.

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Удары РФ вынудили перенаправлять грузы на Дунай

Проблема обострилась после усиления российских атак на черноморские порты Украины. Часть грузов, которые должны были проходить через них, перенаправили в речные порты на Дунае.

Однако их пропускная способность значительно меньше. Ситуацию дополнительно осложняют нехватка лоцманов и приоритетное обслуживание других грузов.

По данным консалтинговой компании ASAP Agri, по состоянию на 25 августа на проход через Сулинский канал ожидали более 50 судов. При этом за сутки к украинским дунайским портам могли пройти лишь пять-семь судов.

В судоходной компании Avalon оценивают очередь еще выше - примерно в 70 судов. Там утверждают, что реальная пропускная способность канала для судов, следующих именно в украинские порты, составляет всего два-три судна в день.

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День простоя обходится до $8 тысяч

Задержки уже увеличивают расходы на транспортировку украинского зерна. Каждый дополнительный день ожидания судна может стоить до 8 тысяч долларов. Это еще больше повышает и без того дорогие тарифы на перевозку.

Ситуация может ухудшиться. Из-за непогоды Сулинский канал закрывали на два дня, что создает риск дальнейшего увеличения очереди.

Сулинский канал соединяет Дунай с Черным морем и является одним из ключевых маршрутов для судов, следующих в украинские дунайские порты. После усиления российских ударов по портовой инфраструктуре нагрузка на этот маршрут возросла.

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