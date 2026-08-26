До 70 суден застрягли на Дунаї через посилення російських ударів по портах України, - Reuters

Десятки суден, які мають зайти до українських портів для завантаження зерна, скупчилися біля Сулинського каналу в Румунії. За різними оцінками, у черзі перебувають понад 50 або близько 70 суден, а очікування щодня коштує судновласникам до 8 тисяч доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на трейдерів, аналітиків та представників судноплавної галузі.

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Удари РФ змусили перенаправляти вантажі на Дунай

Проблема загострилася після посилення російських атак на чорноморські порти України. Частину вантажів, які мали проходити через них, перенаправили до річкових портів на Дунаї.

Однак їхня пропускна здатність значно менша. Ситуацію додатково ускладнюють брак лоцманів та пріоритетне обслуговування інших вантажів.

За даними консалтингової компанії ASAP Agri, станом на 25 серпня на прохід через Сулинський канал чекали понад 50 суден. При цьому за добу до українських дунайських портів могли пройти лише п'ять-сім суден.

У судноплавній компанії Avalon оцінюють чергу ще вище – приблизно у 70 суден. Там стверджують, що реальна пропускна здатність каналу для суден, які прямують саме до українських портів, становить лише два-три судна на день.

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День простою коштує до $8 тисяч

Затримки вже збільшують витрати на транспортування українського зерна. Кожен додатковий день очікування судна може коштувати до 8 тисяч доларів. Це ще більше підвищує і без того дорогі тарифи на перевезення.

Ситуація може погіршитися. Через негоду Сулинський канал закривали на два дні, що створює ризик подальшого збільшення черги.

Сулинський канал з'єднує Дунай із Чорним морем і є одним із ключових маршрутів для суден, які прямують до українських дунайських портів. Після посилення російських ударів по портовій інфраструктурі навантаження на цей маршрут зросло.

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