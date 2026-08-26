На Харьковском направлении погиб латвийский доброволец Виталий Шампиньш
На Харьковском направлении погиб 43-летний доброволец из Латвии Виталий Шампиньш, который воевал на стороне Украины под позывным "Волк". Его гибель официально подтвердил посол Латвии в Украине Андрейс Пилдегович.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на латвийскую телерадиокомпанию LSM, Шампиньш погиб 18 августа.
"Вчера наше посольство в Киеве получило информацию от Министерства обороны Украины о том, что 18 августа погиб гражданин Латвии, латвийский доброволец Виталий Шампиньш", - рассказал Пилдегович в эфире Латвийского радио.
Пятый погибший доброволец из Латвии
Министерство иностранных дел Латвии уже сообщило родственникам Шампиньша о его гибели.
По словам посла, Виталий Шампиньш стал пятым добровольцем из Латвии, погибшим в Украине с начала полномасштабного российского вторжения.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и премьер-министр Андрис Кулбергс выразили соболезнования семье и близким погибшего.
В Украину отправился добровольцем
По информации Национальных вооруженных сил Латвии, ранее Шампиньш не служил в латвийской армии и не проходил обязательной военной службы.
Также он не сообщал Национальным вооруженным силам Латвии о своем выезде в Украину и вступлении в качестве добровольца в ряды Вооруженных сил Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль