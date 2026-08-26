На Харківському напрямку загинув латвійський доброволець Віталій Шампіньш

На Харківському напрямку загинув 43-річний доброволець із Латвії Віталій Шампіньш, який воював на боці України під позивним "Вовк". Його загибель офіційно підтвердив посол Латвії в Україні Андрейс Пілдегович.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на латвійський мовник LSM, Шампіньш загинув 18 серпня.

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"Вчора наше посольство у Києві отримало інформацію від Міністерства оборони України про те, що 18 серпня загинув громадянин Латвії, латвійський доброволець Віталій Шампіньш", – розповів Пілдегович в ефірі Латвійського радіо.

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П'ятий загиблий доброволець із Латвії

Міністерство закордонних справ Латвії вже повідомило рідних Шампіньша про його загибель.

За словами посла, Віталій Шампіньш став п'ятим добровольцем із Латвії, який загинув в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс та прем'єр-міністр Андріс Кулбергс висловили співчуття родині та близьким загиблого.

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До України поїхав добровольцем

За інформацією Національних збройних сил Латвії, раніше Шампіньш не служив у латвійській армії та не проходив обов'язкової військової служби.

Також він не повідомляв Національні збройні сили Латвії про свій виїзд до України та вступ добровольцем до лав Збройних сил України.

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