США приостановили рассмотрение всех заявлений на иммиграционные визы

Государственный департамент США временно приостановил рассмотрение заявлений на иммиграционные визы от кандидатов со всего мира.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента США, передает Цензор.НЕТ.

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Причина приостановки

Пресс-секретарь Госдепа объяснил это тем, что во всех американских посольствах и консульствах начались тренинги для сотрудников, и графики рассмотрения заявлений будут скорректированы. В Госдепе не раскрыли подробностей о программе обучения и ее продолжительности, отметив лишь, что тренинги должны помочь консульским сотрудникам выявлять заявителей, которые могут нуждаться в социальной помощи в США, а также обеспечить всестороннюю и последовательную оценку всех заявителей на получение виз.

Заявители на иммиграционные визы, у которых были запланированы собеседования в посольствах и консульствах США, получили электронные письма с уведомлением о переносе встреч. О новых датах в Госдепе пообещали проинформировать людей позже.

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Юридические препятствия

Эти меры столкнулись с рядом юридических препятствий. 21 августа суд отменил решение Белого дома о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран — судья Жанетт Варгас заявила, что это постановление выходило за пределы полномочий государственного секретаря США Марко Рубио.

Справка: Трамп и нелегальная миграция

Трамп сделал нелегальную иммиграцию одной из главных тем своей предвыборной кампании, пообещав уделить первоочередное внимание границе и депортировать миллионы мигрантов.

22 января 2025 года он подписал указ, которым приостановил въезд иностранцам, пытающимся нелегально попасть в страну через южную границу с Мексикой.

1 марта того же года в Пентагоне заявили о развертывании бригадной боевой группы Stryker и авиационного батальона на этой границе.

4 июня 2025 года Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам 12 стран из-за угрозы безопасности, а также составил список государств с частичным ограничением, в который вошли некоторые страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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