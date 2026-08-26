США призупинили розгляд усіх заяв на імміграційні візи

Державний департамент США тимчасово зупинив розгляд заяв на імміграційні візи від кандидатів з усього світу

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву речника Державного департаменту США, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Причина паузи

Речник Держдепу пояснив це тим, що в усіх американських посольствах і консульствах розпочалися тренінги для співробітників, і графіки розгляду заяв буде скориговано. У Держдепі не розкрили деталей щодо програми навчання та її тривалості, зазначивши лише, що тренінги мають допомогти консульським працівникам виявляти заявників, які можуть залежати від соціальної допомоги у США, а також забезпечити всебічну та послідовну оцінку всіх заявників на отримання віз.

Заявники на імміграційні візи, у яких були заплановані співбесіди в посольствах та консульствах США, отримали електронні листи з повідомленням про перенесення зустрічей. Щодо нових дат у Держдепі пообіцяли поінформувати людей пізніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп планує скасувати 200 тисяч віз іноземцям, які попросили притулку у США, - Reuters. ФОТОрепортаж

Юридичні перешкоди

Ці заходи зіткнулися з низкою юридичних перешкод. 21 серпня суд скасував рішення Білого дому щодо призупинення видачі імміграційних віз громадянам 75 країн — суддя Жанетт Варгас заявила, що ця ухвала виходила за межі повноважень державного секретаря США Марко Рубіо.

Довідка: Трамп і нелегальна міграція

Трамп обрав нелегальну імміграцію однією з головних тем своєї передвиборчої кампанії, пообіцявши зробити кордон першочерговим завданням і депортувати мільйони мігрантів.

22 січня 2025 року він підписав указ, яким призупинив в'їзд іноземцям, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон з Мексикою.

1 березня того ж року в Пентагоні заявили про розгортання бригадної бойової групи Stryker та авіаційного батальйону на цьому кордоні.

4 червня 2025 року Трамп підписав указ, який забороняє в'їзд до США громадянам 12 країн через загрозу безпеці, а також уклав перелік держав із частковим обмеженням, до якого увійшли деякі країни Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Читайте також: Американську візу можна буде отримати за прискореною процедурою: послуга платна