НАТО будет пытаться убедить Пентагон не сокращать войска в Европе, — Reuters
Высокопоставленные европейские дипломаты будут пытаться заверить Пентагон в том, что они увеличивают оборонные расходы на фоне неопределенности в связи с пересмотром США численности войск в Европе и обеспокоенности по поводу России.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников, передает Цензор.НЕТ.
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Встреча в Брюсселе
В четверг заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби должен встретиться в Брюсселе с послами стран НАТО. Европейские дипломаты хотят показать Вашингтону, что союзники наращивают оборонные расходы и готовы брать на себя большую ответственность за безопасность региона.
Контекст пересмотра численности войск
В настоящее время в Европе находятся около 80 тысяч американских военных. В последние месяцы США уже объявляли о сокращении отдельных контингентов и уменьшали силы, выделенные на оборонные планы НАТО. Из-за этого в европейских столицах ожидают, приведет ли шестимесячный пересмотр, начатый Вашингтоном в июне, к новым сокращениям.
"Мы не знаем, является ли это настоящим процессом оценки или решение уже фактически принято", — сказал один из европейских чиновников, добавив, что главное для союзников сейчас — убедить США, что они могут полагаться на многих партнеров.
Вопросы из американских документов
Дополнительную тревогу вызвали документы, которые Вашингтон разослал странам НАТО. В них речь идет о доступе американских войск к базам и воздушному пространству, оборонных расходах, закупках вооружений и поддержке внешней политики США.
- Один из пунктов анкеты касался того, готовы ли страны отменить ограничения для американских войск, другой — поддерживают ли они внешнеполитические позиции Вашингтона в Европе, на Ближнем Востоке и в Западном полушарии.
Опасения по поводу "конкурса красоты"
Часть дипломатов опасается, что такой подход может превратить пересмотр в конкуренцию между союзниками за американское военное присутствие.
"Некоторые союзники уже делают США предложения о более выгодных условиях для войск и баз", — сказал один из собеседников Reuters.
Другой дипломат подчеркнул важность того, чтобы процесс не превратился в "конкурс красоты". Сам Колби заявил, что пересмотр должен помочь адаптации НАТО и усилить его готовность.
Кто будет принимать окончательное решение
В то же время в Европе признают, что окончательное решение может зависеть от президента США Дональда Трампа и американского министра обороны Пита Хегсета. Один из собеседников Reuters отметил, что позиция Колби может быть быстро пересмотрена политическим руководством США.
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