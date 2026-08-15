США увеличивают производство компонентов для ракет ПВО: Пентагон заключил соглашения с Boeing и RTX

Пентагон объявил о заключении соглашений с компаниями Boeing и RTX об увеличении производства ключевых компонентов для ракет ПВО.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства США, сообщает Цензор.НЕТ.

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Укрепление морского щита США

Речь идет о производстве компонентов для ракет-перехватчиков Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) и Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).

Отмечается, что оба соглашения укрепят производство серии критически важных корабельных перехватчиков класса "воздух-земля", которые являются основой системы противоракетной обороны Aegis и составляют основу морской противоракетной обороны США в стране и за рубежом.

"Эти соглашения гарантируют, что наши военные получат боеприпасы, необходимые для победы. Мы стабилизируем наши цепочки поставок, расширяем производство боеприпасов и переводим всю нашу оборонную промышленную базу на военные рельсы", — заявил заместитель министра обороны США по закупкам и поддержке Майкл П. Даффи.

Ускорение поставок от завода к флоту

В Пентагоне добавили, что "производство SM-3 Block IIA и Block IB, основ противоракетной обороны США, ускорится благодаря этим новым структурам, а производство компонентов будет осуществляться компанией Boeing".

В оборонном ведомстве США добавили, что "это напрямую ускоряет процесс перехода от заводского цеха к флоту".

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал объяснений от главы Пентагона Пита Хегсета из-за дефицита боеприпасов, в частности ракет-перехватчиков.

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