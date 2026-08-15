США збільшують виробництво компонентів для ракет ППО: Пентагон уклав угоди з Boeing та RTX

Пентагон оголосив про угоди з компаніями Boeing та RTX щодо збільшення виробництва ключових компонентів для ракет ППО.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства США, інформує Цензор.НЕТ.

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Зміцнення морського щита США

Йдеться про виробництво компонентів для ракет-перехоплювачів Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) та Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).

Зазначається, що обидві угоди посилять виробництво серії критично важливих корабельних перехоплювачів класу "повітря-земля", які є основою системи протиракетної оборони Aegis та формують основу морської протиракетної оборони США в країні та за кордоном.

"Ці угоди гарантують, що наші військові отримають боєприпаси, необхідні для перемоги. Ми стабілізуємо наші ланцюги постачання, розширюємо виробництво боєприпасів та переводимо всю нашу оборонну промислову базу на військові рейки", - заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель та підтримки Майкл П. Даффі.

Прискорення від заводу до флоту

У Пентагоні додали, що "виробництво SM-3 Block IIA та Block IB, основ протиракетної оборони США, прискориться завдяки цим новим структурам, а виробництво компонентів буде здійснюватися компанією Boeing".

В оборонному відомстві США додали, що "це безпосередньо прискорює процес переходу від заводського цеху до флоту".

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вимагав пояснень від глави Пентагону Піта Гегсета через дефіцит боєприпасів, зокрема ракет-перехоплювачів.

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