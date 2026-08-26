НАТО намагатиметься переконати Пентагон не скорочувати війська в Європі, - Reuters

Високопоставлені європейські дипломати намагатимуться запевнити Пентагон, що вони нарощують оборонні витрати на тлі невизначеності щодо перегляду США чисельності військ у Європі та занепокоєння з приводу Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовців, передає Цензор.НЕТ.

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Зустріч у Брюсселі

У четвер заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі має зустрітися у Брюсселі з послами країн НАТО. Європейські дипломати хочуть показати Вашингтону, що союзники нарощують оборонні витрати та готові брати на себе більшу відповідальність за безпеку регіону.

Контекст перегляду військ

Наразі у Європі перебувають близько 80 тисяч американських військових. Останніми місяцями США вже оголошували про скорочення окремих контингентів і зменшували сили, виділені під оборонні плани НАТО. Через це в європейських столицях очікують, чи призведе шестимісячний перегляд, розпочатий Вашингтоном у червні, до нових скорочень.

"Ми не знаємо, чи це справжній процес оцінки, чи рішення вже фактично ухвалене", — сказав один із європейських чиновників, додавши, що головне для союзників зараз — переконати США, що вони можуть покладатися на багатьох партнерів.

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Питання з американських документів

Додаткові занепокоєння викликали документи, які Вашингтон розіслав державам НАТО. У них ідеться про доступ американських сил до баз і повітряного простору, оборонні витрати, закупівлі озброєнь та підтримку зовнішньої політики США.

Один із пунктів анкети стосувався того, чи готові країни скасовувати обмеження для американських військ, інший — чи підтримують вони зовнішньополітичні позиції Вашингтона в Європі, на Близькому Сході та в Західній півкулі.

Побоювання щодо "конкурсу краси"

Частина дипломатів побоюється, що такий підхід може перетворити перегляд на конкуренцію між союзниками за американську військову присутність.

"Деякі союзники вже роблять США пропозиції щодо вигідніших умов для військ і баз", — сказав один зі співрозмовників Reuters.

Інший дипломат наголосив на важливості того, щоб процес не перетворився на "конкурс краси". Сам Колбі заявив, що перегляд має допомогти адаптації НАТО та посилити його готовність.

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Хто ухвалюватиме остаточне рішення

Водночас у Європі визнають, що остаточне рішення може залежати від президента США Дональда Трампа та американського міністра оборони Піта Гегсета. Один зі співрозмовників Reuters зауважив, що позиція Колбі може бути швидко переглянута політичним керівництвом США.