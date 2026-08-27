Украина и Финляндия будут совместно производить дроны: Стубб раскрыл детали соглашения

Украина и Финляндия будут совместно производить беспилотники. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что 90 % продукции, производимой в рамках соответствующего соглашения, будет направлено на нужды Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стубб рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Мы-Украина".

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По его словам, между Украиной и Финляндией уже заключено рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере производства дронов. В то же время конкретные производственные договоренности компании должны согласовывать непосредственно между собой.

"Все готово. Есть так называемое рамочное соглашение по беспилотникам, над которым мы работаем. Оно в большей степени касается сотрудничества между государствами. То есть это Зеленский и я. А компании между собой делают то, что должны делать. Думаю, двери уже открыты. Это означает, что мы будем работать вместе", - сказал Стубб.

Финский президент отметил, что в корпоративных контрактах соотношение 90% к 10% является распространенной практикой. По его словам, после принятия компаниями соответствующих решений будут определяться темпы производства. В то же время конкретные детали таких договоренностей могут быть засекречены в связи с военной тайной.

Европе теперь нужен опыт Украины

Президент Финляндии также подчеркнул изменение роли Украины в европейской безопасности.

По его словам, в начале полномасштабной войны Украина нуждалась в поддержке Европы, однако сейчас ситуация в значительной степени изменилась.

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"Европа нуждается в Украине так же", - отметил Стубб, объяснив это тем, что украинские Силы обороны обладают гораздо большим опытом ведения современной войны.

Как будут защищать производство от российских атак

Стубб заявил, что после начала российской агрессии в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022 году европейские государства, особенно страны НАТО и государства, граничащие с Россией, регулярно сталкиваются с различными видами гибридных угроз.

Среди них он назвал диверсии, связанные с подводной инфраструктурой и кабелями, нарушение воздушного пространства, использование беспилотников, а также попытки России создавать миграционное давление на границах.

"Мы очень хорошо подготовлены к различным сценариям и отрабатываем их", - сказал президент Финляндии.

Он добавил, что финские компании и государство осознают риск возможных диверсий, поэтому уделяют внимание безопасности будущего производства.

Стубб также подчеркнул, что Финляндия является одним из крупнейших поставщиков военного оборудования Украине в расчете на душу населения.

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