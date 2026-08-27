Україна та Фінляндія спільно вироблятимуть дрони: Стубб розкрив деталі угоди

Індустрія дронів

Україна та Фінляндія спільно вироблятимуть безпілотники. Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що 90% продукції в межах відповідної угоди спрямовуватимуть на потреби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стубб розповів в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна".

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За його словами, між Україною та Фінляндією вже укладена рамкова угода щодо співпраці у сфері виробництва дронів. Водночас конкретні виробничі домовленості компанії мають узгоджувати безпосередньо між собою.

"Усе зроблено. Є так звана рамкова угода щодо безпілотників, над якою ми працюємо. Вона більше стосується співпраці між державами. Тобто це Зеленський і я. А компанії між собою роблять те, що мають робити. Думаю, двері вже відчинені. Це означає, що ми працюватимемо разом", – сказав Стубб.

Фінський президент зазначив, що у корпоративних контрактах співвідношення 90% на 10% є поширеною практикою. За його словами, після ухвалення компаніями відповідних рішень визначатимуться темпи виробництва. Водночас конкретні деталі таких домовленостей можуть бути засекречені через військову таємницю.

Європа тепер потребує досвіду України

Президент Фінляндії також наголосив на зміні ролі України у європейській безпеці.

За його словами, на початку повномасштабної війни Україна потребувала підтримки Європи, однак нині ситуація значною мірою змінилася.

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"Європа потребує України так само", – зазначив Стубб, пояснивши це тим, що українські Сили оборони мають значно більший досвід ведення сучасної війни.

Як захищатимуть виробництво від російських атак

Стубб заявив, що після початку російської агресії у 2014 році та повномасштабного вторгнення у 2022 році європейські держави, особливо країни НАТО та держави, що межують із Росією, регулярно стикаються з різними видами гібридних загроз.

Серед них він назвав диверсії, пов’язані з підводною інфраструктурою та кабелями, порушення повітряного простору, використання безпілотників, а також спроби Росії створювати міграційний тиск на кордонах.

"Ми дуже добре підготовлені до різних сценаріїв і відпрацьовуємо їх", – сказав президент Фінляндії.

Він додав, що фінські компанії та держава усвідомлюють ризик можливих диверсій, тому приділяють увагу безпеці майбутнього виробництва.

Стубб також наголосив, що Фінляндія є одним із найбільших постачальників військового обладнання Україні у розрахунку на душу населення.

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