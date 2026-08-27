Россия атаковала Херсонщину и Николаевщину: есть погибший и 18 раненых
Утром россияне атаковали Херсон ударными дронами: погиб мужчина, две женщины получили ранения. В Николаевской области пострадавших нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Россияне атаковали Херсон дронами: погиб мужчина, две женщины пострадали. За сутки в области ранения получили 18 человек
Утром 27 августа российские войска атаковали Херсон ударными беспилотниками. В результате атак погиб мужчина, еще две женщины получили ранения, сообщила Херсонская ГВА.
Около 3:00 российские оккупанты атаковали с помощью беспилотника центральную часть Херсона. Пострадала 88-летняя женщина. Ее госпитализировали с контузией и взрывной травмой.
В Центральном районе города в результате атаки российского дрона также пострадала 47-летняя женщина. Ее доставили в больницу, где она проходит дополнительное обследование.
Около 6:45 в Корабельном районе российский дрон атаковал мужчину. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Его личность и возраст в настоящее время устанавливаются.
По информации начальника ОВА Александра Прокудина, за последние сутки Херсонская область находилась под российским авиационным, дронным и артиллерийским террором. Под вражескими ударами оказались десятки населенных пунктов, в частности Херсон, Берислав, Белозерка, Антоновка, Садовое, Кизомыс и другие.
Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам.
В результате обстрелов повреждены три многоэтажных дома и пять частных домов. Также повреждены административные здания, вышка сотовой связи, хозяйственное сооружение, сельскохозяйственная техника и частные автомобили.
Всего из-за российской агрессии за прошедшие сутки в Херсонской области 18 человек получили ранения, среди них - один ребенок.
Россияне атаковали Николаевскую область дронами: обошлось без пострадавших
В течение прошедших суток и утром 27 августа российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. Пострадавших нет, сообщил и.о. начальника ОВА Георгий Решетилов.
Отмечается, что враг атаковал область ударными БПЛА в течение вчерашнего дня и сегодня утром.
Кроме того, в Николаевском районе российские военные дважды атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду. В результате этих атак также никто не пострадал.
Информация о возможных повреждениях уточняется.
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