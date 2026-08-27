Россия атаковала Херсонщину и Николаевщину: есть погибший и 18 раненых

Утром россияне атаковали Херсон ударными дронами: погиб мужчина, две женщины получили ранения. В Николаевской области пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Россияне атаковали Херсон дронами: погиб мужчина, две женщины пострадали. За сутки в области ранения получили 18 человек

Утром 27 августа российские войска атаковали Херсон ударными беспилотниками. В результате атак погиб мужчина, еще две женщины получили ранения, сообщила Херсонская ГВА.

Около 3:00 российские оккупанты атаковали с помощью беспилотника центральную часть Херсона. Пострадала 88-летняя женщина. Ее госпитализировали с контузией и взрывной травмой.

В Центральном районе города в результате атаки российского дрона также пострадала 47-летняя женщина. Ее доставили в больницу, где она проходит дополнительное обследование.

Около 6:45 в Корабельном районе российский дрон атаковал мужчину. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Его личность и возраст в настоящее время устанавливаются.

По информации начальника ОВА Александра Прокудина, за последние сутки Херсонская область находилась под российским авиационным, дронным и артиллерийским террором. Под вражескими ударами оказались десятки населенных пунктов, в частности Херсон, Берислав, Белозерка, Антоновка, Садовое, Кизомыс и другие.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам.

В результате обстрелов повреждены три многоэтажных дома и пять частных домов. Также повреждены административные здания, вышка сотовой связи, хозяйственное сооружение, сельскохозяйственная техника и частные автомобили.

Всего из-за российской агрессии за прошедшие сутки в Херсонской области 18 человек получили ранения, среди них - один ребенок.

Россияне атаковали Николаевскую область дронами: обошлось без пострадавших

В течение прошедших суток и утром 27 августа российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. Пострадавших нет, сообщил и.о. начальника ОВА Георгий Решетилов.

Отмечается, что враг атаковал область ударными БПЛА в течение вчерашнего дня и сегодня утром.

Кроме того, в Николаевском районе российские военные дважды атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду. В результате этих атак также никто не пострадал.

Информация о возможных повреждениях уточняется.

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