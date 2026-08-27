Росія атакувала Херсонщину та Миколаївщину: є загиблий та 18 поранених

Росіяни вранці атакували Херсон ударними дронами, загинув чоловік, дві жінки отримали поранення. На Миколаївщині постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Росіяни атакували Херсон дронами: загинув чоловік, двоє жінок постраждали. За добу 18 людей дістали поранення в області

Уранці 27 серпня російські війська атакували Херсон ударними безпілотниками. Унаслідок атак загинув чоловік, ще дві жінки дістали поранення, повідомила Херсонська МВА.

Близько 3:00 російські окупанти атакували з безпілотника центральну частину Херсона. Постраждала 88-річна жінка. Її госпіталізували з контузією та вибуховою травмою.

У Центральному районі міста внаслідок атаки російського дрона також постраждала 47-річна жінка. Її доставили до лікарні, де вона проходить додаткове обстеження.

Близько 6:45 у Корабельному районі російський дрон атакував чоловіка. Він дістав травми, несумісні з життям, і загинув на місці. Його особу та вік наразі встановлюють.

За інформацією начальника ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби Херсонщина перебувала під російським авіаційним, дроновим та артилерійським терором. Під ворожими ударами опинилися десятки населених пунктів, зокрема Херсон, Берислав, Білозерка, Антонівка, Садове, Кізомис та інші.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.

Внаслідок обстрілів пошкоджено три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Також понівечено адміністративні будівлі, стільникову вежу, господарську споруду, сільськогосподарську техніку та приватні автомобілі.

Загалом через російську агресію за минулу добу на Херсонщині 18 людей дістали поранення, серед них – одна дитина.

Росіяни атакували Миколаївщину дронами: обійшлося без постраждалих

Упродовж минулої доби та вранці 27 серпня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed. Постраждалих немає, повідомив т.в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

Зазначається, що ворог атакував область ударними БпЛА протягом учорашнього дня та сьогодні вранці.

Крім того, у Миколаївському районі російські військові двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Внаслідок цих атак також ніхто не постраждав.

Інформація про можливі пошкодження уточнюється.

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