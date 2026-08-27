В оккупированном Донецке могли нанести удар по командному пункту 51-й армии РФ во время совещания, - Андрющенко
Во временно оккупированном Донецке в ходе атаки, возможно, был поражен командный пункт 51-й общевойсковой армии РФ. По предварительным данным, именно в это время в здании, возможно, проходило совещание российского командования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
В здании могло проходить совещание
По информации Андрющенко, целью удара мог стать командный пункт 51-й армии российских оккупационных войск. Он обратил внимание и на поведение российских и оккупационных информационных ресурсов после атаки.
"Российские и донецкие паблики и СМИ удалили все упоминания о погибших в результате атаки на город. Что еще раз доказывает стандартную практику выдумок в случае любого удара", - отметил Андрющенко.
В то же время точных данных о последствиях возможного поражения командного пункта, а также о количестве погибших или раненых российских военных пока нет.
Оккупанты сначала заявляли о ракетной атаке
Вечером 26 августа российские и оккупационные ресурсы сообщали о ракетном ударе по Донецку. Уже утром 27 августа появились заявления об атаке беспилотников на город.
На этом фоне Андрющенко сообщил о вероятном поражении именно военного объекта и возможном совещании, которое проходило там в момент атаки.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 27 августа официально не сообщал об ударе по командному пункту 51-й армии РФ во временно оккупированном Донецке. Независимого подтверждения информации о цели и результатах атаки также пока нет.
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