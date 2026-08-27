В окупованому Донецьку могли вдарити по командному пункту 51-ї армії РФ під час наради, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Донецьку під час атаки міг бути уражений командний пункт 51-ї загальновійськової армії РФ. За попередніми даними, саме в цей час у будівлі могла проходити нарада російського командування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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У будівлі могла проходити нарада

За інформацією Андрющенка, ціллю удару міг стати командний пункт 51-ї армії російських окупаційних військ. Він звернув увагу й на поведінку російських та окупаційних інформаційних ресурсів після атаки.

"Російські та донецькі пабліки та ЗМІ видалили всі згадки про загиблих в результаті атаки на місто. Що ще раз доводить стандарт вигадки в разі будь-якого удару", – зазначив Андрющенко.

Водночас точних даних про наслідки можливого ураження командного пункту, а також про кількість загиблих чи поранених російських військових наразі немає.

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Окупанти спочатку заявляли про ракетну атаку

Увечері 26 серпня російські та окупаційні ресурси повідомляли про ракетний удар по Донецьку. Вже вранці 27 серпня з'явилися заяви про атаку безпілотників на місто.

На цьому тлі Андрющенко повідомив про ймовірне ураження саме військового об'єкта та можливу нараду, яка відбувалася там у момент атаки.

Генеральний штаб Збройних сил України станом на ранок 27 серпня офіційно не повідомляв про удар по командному пункту 51-ї армії РФ у тимчасово окупованому Донецьку. Незалежного підтвердження інформації про ціль і результати атаки також наразі немає.

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