Россия атаковала Запорожье: повреждено предприятие, возник пожар
Утром 27 августа российские войска нанесли удар по Запорожью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.
"Удар нанесен по одному из предприятий. Повреждены производственные помещения, возник пожар", — говорится в сообщении.
Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки уточняется.
Россияне нанесли удар по промышленному объекту
По данным народного депутата и бывшего генерального директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, ночью российские войска нанесли удар по металлургическому предприятию в Запорожье. Он сообщил о попадании пяти ракет.
По его словам, предприятие не работает после предыдущей российской атаки 11 августа, а последствия новых ударов могут быть серьезными.
Магомедов также заявил, что из-за российских атак украинская металлургическая отрасль оказалась в критической ситуации.
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