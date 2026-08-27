Россия атаковала Запорожье: повреждено предприятие, возник пожар

Утром 27 августа российские войска нанесли удар по Запорожью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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"Удар нанесен по одному из предприятий. Повреждены производственные помещения, возник пожар", — говорится в сообщении.

Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки уточняется.

Россияне нанесли удар по промышленному объекту

По данным народного депутата и бывшего генерального директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, ночью российские войска нанесли удар по металлургическому предприятию в Запорожье. Он сообщил о попадании пяти ракет.

По его словам, предприятие не работает после предыдущей российской атаки 11 августа, а последствия новых ударов могут быть серьезными.

Магомедов также заявил, что из-за российских атак украинская металлургическая отрасль оказалась в критической ситуации.

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