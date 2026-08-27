Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено підприємство, виникла пожежа

Вранці 27 серпня російські війська завдали удару по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Удар завдано по одному з підприємств. Пошкоджено виробничі приміщення, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Інформація про масштаби пошкоджень і можливі наслідки атаки уточнюється.

Росіяни завдали удару по промисловому об'єкту

За даними народного депутата та колишнього генерального директора Авдіївського коксохімічного заводу Муси Магомедова, вночі російські війська завдали удару по металургійному підприємству в Запоріжжі. Він повідомив про влучання п'яти ракет.

За його словами, підприємство не працює після попередньої російської атаки 11 серпня, а наслідки нових ударів можуть бути серйозними.

Магомедов також заявив, що через російські атаки українська металургійна галузь опинилася у критичній ситуації.

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