Россияне атаковали птицефабрику и ферму на Черниговщине: погибли 20 тысяч птиц и 50 свиней

За сутки российские войска девять раз нанесли удары по Черниговской области. Под удары попали, в частности, два сельскохозяйственных предприятия: на птицефабрике погибли 20 тысяч птиц, а на ферме - 50 свиней.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Березной удар пришелся на птицефабрику

Один из российских ударов 26 августа пришелся на территорию птицефабрики в поселке Березная Черниговского района.

В результате атаки погибли 20 тысяч голов птицы. Также повреждено хозяйственное помещение предприятия.

Люди во время обстрела не пострадали.

Читайте также: Приют для животных горел в Киевской области: погибли собаки, уничтожена часть вольеров. ФОТОрепортаж

В Сновской громаде атаковали ферму

В тот же день российские войска нанесли удар по ферме в Сновской громаде Корюковского района.

В результате атаки там погибли 50 свиней. Кроме того, повреждения получили хозяйственное помещение и трактор.

Среди людей погибших и раненых нет.

Всего в течение 26 августа российские войска девять раз атаковали территорию Черниговской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате ударов РФ пострадали животные в Киевском зоопарке. ФОТОрепортаж