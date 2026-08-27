Россияне атаковали птицефабрику и ферму на Черниговщине: погибли 20 тысяч птиц и 50 свиней
За сутки российские войска девять раз нанесли удары по Черниговской области. Под удары попали, в частности, два сельскохозяйственных предприятия: на птицефабрике погибли 20 тысяч птиц, а на ферме - 50 свиней.
Об этом сообщили в полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
В Березной удар пришелся на птицефабрику
Один из российских ударов 26 августа пришелся на территорию птицефабрики в поселке Березная Черниговского района.
В результате атаки погибли 20 тысяч голов птицы. Также повреждено хозяйственное помещение предприятия.
Люди во время обстрела не пострадали.
В Сновской громаде атаковали ферму
В тот же день российские войска нанесли удар по ферме в Сновской громаде Корюковского района.
В результате атаки там погибли 50 свиней. Кроме того, повреждения получили хозяйственное помещение и трактор.
Среди людей погибших и раненых нет.
Всего в течение 26 августа российские войска девять раз атаковали территорию Черниговской области.
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