Росіяни атакували птахофабрику та ферму на Чернігівщині: загинули 20 тисяч птахів і 50 свиней

Упродовж доби російські війська дев'ять разів атакували Чернігівщину. Під удари потрапили, зокрема, два сільськогосподарські підприємства – на птахофабриці загинули 20 тисяч птахів, а на фермі – 50 свиней.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

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У Березні удар припав на птахофабрику

Один із російських ударів 26 серпня припав на територію птахофабрики у селищі Березна Чернігівського району.

Внаслідок атаки загинули 20 тисяч голів птиці. Також пошкоджено господарське приміщення підприємства.

Люди під час обстрілу не постраждали.

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У Сновській громаді атакували ферму

Того ж дня російські війська завдали удару по фермі у Сновській громаді Корюківського району.

Там внаслідок атаки загинули 50 свиней. Крім того, пошкоджень зазнали господарське приміщення та трактор.

Серед людей загиблих та поранених також немає.

Загалом протягом 26 серпня російські війська дев'ять разів атакували територію Чернігівської області.

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