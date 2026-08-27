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Угроза со стороны России для страны не изменилась, – глава МИД Эстонии Цахкна

В Эстонии заявили, что угроза со стороны России не изменилась после визита главы ЦРУ в Москву

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что угроза со стороны России не изменилась после визита главы ЦРУ в Москву, и призвал укреплять НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в его заявлении.

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"На протяжении всей агрессии России против Украины официальные лица Соединенных Штатов регулярно встречались с представителями России, поэтому визит директора ЦРУ не следует рассматривать как ключевой", — говорится в его заявлении.

Цахкна призвал укреплять НАТО

Цахкна подчеркнул, что угрозу со стороны России и возможные провокации против НАТО следует воспринимать серьезно, и именно так и поступают члены Альянса.

"Мы должны оставаться бдительными, но оценка угрозы со стороны Эстонии не изменилась. В течение последних лет члены НАТО приняли значительные меры для укрепления коллективной обороны и оборонных возможностей Альянса. Лучшим средством сдерживания является единое и сильное НАТО, а также четкое понимание в Москве того, что Альянс готов защищать каждый дюйм территории своих членов", – заявил министр.

На протяжении всего периода российской агрессии против Украины, добавил Цахкна, официальные лица Соединенных Штатов регулярно встречались с российскими представителями, поэтому визит директора ЦРУ не следует рассматривать как нечто исключительное.

"Эстония находится в тесном контакте со всеми своими союзниками, включая Соединенные Штаты. Мы обмениваемся информацией и работаем над тем, чтобы Россия осознала единство и решимость НАТО в защите своей территории", – заявил министр.

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