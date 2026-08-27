Загроза з боку Росії для країни не змінилася, - глава МЗС Естонії Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що загроза з боку Росії не змінилася після візиту глави ЦРУ до Москви та закликав посилювати НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це йдеться у його заяві.

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"Протягом усієї агресії Росії проти України посадовці Сполучених Штатів регулярно зустрічалися з представниками Росії, тому візит директора ЦРУ не слід розглядати як ключовий", – йдеться у його заяві.

Цахкна закликав посилювати НАТО

Цахкна наголосив, що загрозу з боку Росії та можливі провокації проти НАТО слід сприймати серйозно, і саме так і чинять члени Альянсу.

"Ми маємо залишатися пильними, але оцінка загрози з боку Естонії не змінилася. Протягом останніх років члени НАТО вжили значних заходів для зміцнення колективної оборони та оборонних можливостей Альянсу. Найкращим засобом стримування є єдиний й сильний НАТО, а також чітке розуміння в Москві того, що Альянс готовий захищати кожен дюйм території своїх членів", – заявив міністр.

Протягом усього періоду російської агресії проти України, додав Цахкна, офіційні особи Сполучених Штатів регулярно зустрічалися з російськими представниками, тому візит директора ЦРУ не слід розглядати як щось виняткове.

"Естонія перебуває у тісному контакті з усіма своїми союзниками, включаючи Сполучені Штати. Ми обмінюємося інформацією та працюємо над тим, щоб Росія усвідомила єдність і рішучість НАТО у захисті своєї території", – заявив міністр.

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