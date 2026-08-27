Выговский посетил Черниговскую область: с начала года зафиксировано более 7,5 тыс. обстрелов области, преимущественно по гражданской инфраструктуре

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский посетил с рабочим визитом Черниговскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД.

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Обстрелы

"Начал с приграничных общин — тех, которые россияне атакуют не только дронами, но и артиллерией и минометами. С начала года в Черниговской области зафиксировано более семи с половиной тысяч обстрелов, преимущественно по гражданской инфраструктуре. С начала лета оккупанты начали запускать по области "Бандероли", — отметил Выговский.

Отмечается, что министр вместе с главой ОВА Вячеславом Чаусом провели оперативное совещание — заслушали доклады руководства районной военной администрации, начальников полиции и ГСЧС области.

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Эвакуация

"Главный вопрос — это безопасность людей. Уже почти два месяца в Черниговской области продолжается обязательная эвакуация из 19 населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами. Оккупанты охотятся на частные домовладения, гражданские автомобили, людей, которые просто идут по улице", — подчеркнул министр.

По словам Выговского, уже удалось вывезти с опасных территорий почти 180 человек, в том числе 61 ребенка.

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"Наши эвакуационные группы продолжают работать — информируют граждан и готовы помочь в любой момент. Призываем учитывать опасность и коварство врага. Также во время встречи у нас была возможность пообщаться с военными, несущими службу на этом направлении — пограничниками, гвардейцами, присутствовали и командиры подразделений Вооруженных сил Украины. Мы понимаем вызовы на пограничной территории, готовы реагировать соответствующим образом. Обсудили вопросы усиления подразделений системы МВД и улучшения взаимодействия между всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины", — подытожил министр.