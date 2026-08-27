Вигівський відвідав Чернігівщину: Понад 7,5 тис. обстрілів області зафіксовано від початку року, переважно по цивільній інфраструктурі

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський відвідав з робочим візитом Чернігівську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

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Обстріли

"Розпочав з прикордонних громад - тих, які росіяни атакують не лише дронами, а й артилерією та мінометами. З початку року на Чернігівщині зафіксовано понад сім з половиною тисяч обстрілів, переважно по цивільній інфраструктурі. Від початку літа окупанти почали запускати по області "Бандеролі", - зазначив Вигівський.

Зазначається, що міністр разом з очільником ОВА В’ячеславом Чаусом провели оперативну нараду - заслухали доповіді керівництва районної військової адміністрації, начальників поліції та ДСНС області.

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Евакуація

"Головне питання - це безпека людей. Майже два місяці на Чернігівщині триває обов’язкова евакуація з 19 населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами. Окупанти полюють на приватні домоволодіння, цивільні автомобілі, людей, які просто йдуть вулицею", - наголосив міністр.

За словами Вигівського, вже вдалося вивезти з небезпечних територій майже 180 людей, зокрема 61 дитину.

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"Наші евакуаційні групи продовжують працювати - інформують громадян і готові допомогти в будь-який момент. Закликаємо зважати на небезпеку та підступність ворога. Також під час зустрічі мали можливість поспілкуватися з військовими, які несуть службу на цьому напрямку - прикордонники, гвардійці, були присутні й командири підрозділів Збройних сил України. Розуміємо виклики на прикордонні, готові реагувати відповідно. Обговорили питання підсилення підрозділів системи МВС та покращення взаємодії між усіма складовими Сил безпеки та оборони України", - підсумував міністр.