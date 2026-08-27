РФ теряет преимущество на поле боя и усиливает кампанию против гражданского населения Украины, - Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на очередную российскую атаку на Украину в ночь на 27 августа.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Кампания РФ против гражданского населения
Так, Цахкна подчеркнул, что критическая инфраструктура Украины остается одной из главных целей России.
"Ежедневные удары по электростанциям, портам, хранилищам и промышленным объектам являются неотъемлемой частью арсенала Кремля", - добавил он.
Глава МИД Эстонии отметил, что Россия теряет преимущество на поле боя, поэтому она усилила свою кампанию против гражданского населения: "намеренную, принудительную стратегию, свидетельствующую как об отчаянии, так и о пренебрежении международными нормами".
Давление на РФ
Цахкна также напомнил, что атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются грубым нарушением международного права, и призвал привлечь Россию к самой строгой ответственности с помощью правового, политического и экономического давления.
Кроме того, он отметил, что с приближением зимы коллективный ответ союзников Украины должен стать более жестким: "Давление на Россию должно усилиться, а Украина должна получить реальную и своевременную поддержку для защиты своей энергетической системы и населения".
Что этому предшествовало?
- Зеленский заявил, что для противодействия российским атакам необходимо усиливать украинскую противовоздушную оборону, в частности защиту от баллистических ракет.
- Сибига призвал союзников предоставить дополнительные пакеты поддержки для укрепления энергетической устойчивости Украины и защиты зерновой инфраструктуры.
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