РФ втрачає перевагу на полі бою і посилює кампанію проти цивільного населення України, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на чергову російську атаку на Україну в ніч на 27 серпня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кампанія РФ проти цивільних

Так, Цахкна наголосив, що критична інфраструктура України залишається однією з головних цілей Росії.

"Щоденні удари по електростанціях, портах, сховищах та промислових об’єктах є невід’ємною частиною арсеналу Кремля", - додав він.

Глава МЗС Естонії зауважив, що Росія втрачає перевагу на полі бою, тому вона посилила свою кампанію проти цивільного населення: "навмисну, примусову стратегію, що свідчить як про відчай, так і про зневагу до міжнародних норм".

Також читайте: Масований удар РФ: Сибіга закликав партнерів посилити ППО та енергостійкість України

Тиск на РФ

Цахкна також нагадав, що атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є грубим порушенням міжнародного права, і закликав притягнути Росію до найсуворішої відповідальності за допомогою правового, політичного та економічного тиску.

Також він зауважив, що з наближенням зими колективна відповідь союзників України має стати жорсткішою: "Тиск на Росію має посилитися, а Україна має отримати реальну та своєчасну підтримку для захисту своєї енергетичної системи та населення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ завдала ударів по критичній інфраструктурі у 10 регіонах, є серйозні руйнування, - Корецький

Що передувало?