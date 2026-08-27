РФ втрачає перевагу на полі бою і посилює кампанію проти цивільного населення України, - Цахкна
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на чергову російську атаку на Україну в ніч на 27 серпня.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Кампанія РФ проти цивільних
Так, Цахкна наголосив, що критична інфраструктура України залишається однією з головних цілей Росії.
"Щоденні удари по електростанціях, портах, сховищах та промислових об’єктах є невід’ємною частиною арсеналу Кремля", - додав він.
Глава МЗС Естонії зауважив, що Росія втрачає перевагу на полі бою, тому вона посилила свою кампанію проти цивільного населення: "навмисну, примусову стратегію, що свідчить як про відчай, так і про зневагу до міжнародних норм".
Тиск на РФ
Цахкна також нагадав, що атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є грубим порушенням міжнародного права, і закликав притягнути Росію до найсуворішої відповідальності за допомогою правового, політичного та економічного тиску.
Також він зауважив, що з наближенням зими колективна відповідь союзників України має стати жорсткішою: "Тиск на Росію має посилитися, а Україна має отримати реальну та своєчасну підтримку для захисту своєї енергетичної системи та населення".
Що передувало?
- Зеленський заявив, що для протидії російським атакам необхідно посилювати українську протиповітряну оборону, зокрема захист від балістичних ракет.
- Сибіга закликав союзників надати додаткові пакети підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України та захисту зернової інфраструктури.
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