Рашисты разрушили склад Roshen вблизи Борисполя
В результате российского нападения был разрушен склад компании "Roshen" в Чубинском Бориспольского района Киевской области.
Об этом сообщили на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.
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Отмечается, что благодаря соблюдению правил безопасности никто не пострадал.
На месте работают подразделения ГСЧС, продолжается ликвидация последствий и оценка ущерба.
"Это уже вторая за время полномасштабного вторжения атака на складские мощности ROSHEN — в феврале был разрушен склад готовой продукции в Яготыне. Нынешняя атака также привела к значительным материальным потерям, в частности к потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставками отдельных товаров", — говорится в сообщении.
В компании добавили, что опыт восстановления после предыдущей атаки позволил сформировать резервные сценарии и отработать механизмы быстрой перестройки логистики.
В настоящее время продолжаются работы по перераспределению запасов и привлечению альтернативных складских мощностей.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в течение ночи 27 августа российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. Под ударом оказались четыре района.
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