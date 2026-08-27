Рашисты разрушили склад Roshen вблизи Борисполя

В результате российского нападения был разрушен склад компании "Roshen" в Чубинском Бориспольского района Киевской области.

Об этом сообщили на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Отмечается, что благодаря соблюдению правил безопасности никто не пострадал.

На месте работают подразделения ГСЧС, продолжается ликвидация последствий и оценка ущерба.

"Это уже вторая за время полномасштабного вторжения атака на складские мощности ROSHEN — в феврале был разрушен склад готовой продукции в Яготыне. Нынешняя атака также привела к значительным материальным потерям, в частности к потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставками отдельных товаров", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что опыт восстановления после предыдущей атаки позволил сформировать резервные сценарии и отработать механизмы быстрой перестройки логистики.

В настоящее время продолжаются работы по перераспределению запасов и привлечению альтернативных складских мощностей.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в течение ночи 27 августа российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. Под ударом оказались четыре района.

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