Рашисти зруйнували склад Roshen поблизу Борисполя

Внаслідок російської атаки зруйновано склад компанії Roshen у Чубинському Бориспільського району Київщини.

Про це повідомили на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що завдяки дотриманню правил безпеки ніхто не постраждав.

На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків та оцінювання збитків.

"Це вже друга за час повномасштабного вторгнення атака на складські потужності ROSHEN — у лютому було зруйновано склад готової продукції в Яготині. Нинішня атака також призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів", - йдеться в повідомленні.

У компанії доддали, що досвід відновлення після попередньої атаки дозволив сформувати резервні сценарії та відпрацювати механізми швидкої перебудови логістики.

Наразі тривають роботи над перерозподілом запасів і залученням альтернативних складських потужностей.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що протягом ночі 27 серпня російські загарбники атакували Київську область ударними дронами та балістичними ракетами. Під ударом опинилися чотири райони.

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