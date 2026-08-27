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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Рашисти зруйнували склад Roshen поблизу Борисполя

РФ атакувала склад Roshen поблизу Борисполя: що відомо?

Внаслідок російської атаки зруйновано склад компанії Roshen у Чубинському Бориспільського району Київщини.

Про це повідомили на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що завдяки дотриманню правил безпеки ніхто не постраждав.

На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків та оцінювання збитків.

"Це вже друга за час повномасштабного вторгнення атака на складські потужності ROSHEN — у лютому було зруйновано склад готової продукції в Яготині. Нинішня атака також призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів", - йдеться в повідомленні.

У компанії доддали, що досвід відновлення після попередньої атаки дозволив сформувати резервні сценарії та відпрацювати механізми швидкої перебудови логістики.

Наразі тривають роботи над перерозподілом запасів і залученням альтернативних складських потужностей.

Читайте: Наслідки атаки РФ на Київщину: рятувальники працюють на 9 локаціях у Бориспільському районі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало

Раніше повідомлялося, що протягом ночі 27 серпня російські загарбники атакували Київську область ударними дронами та балістичними ракетами. Під ударом опинилися чотири райони.

Дивіться: Після нічної атаки ЗМІ повідомили про пошкодження будівлі "Рошен" у Києві. ВIДЕО

Автор: 

Київська область (4643) Roshen (76) Бориспільський район (92) Чубинське (1)
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Топ коментарі
+23
В зелебобіків сьогодні свято
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27.08.2026 16:16 Відповісти
+9
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27.08.2026 16:34 Відповісти
+9
Ні, дефіцит податків та майна на фронт
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27.08.2026 16:52 Відповісти

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