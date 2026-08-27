Defence City уже насчитывает более 50 украинских производителей вооружения и военной техники, - Минобороны

Министерство обороны Украины продолжает расширять программу Defence City — число участников специального правового режима выросло до 51 украинского производителя вооружения и военной техники.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, за последние недели к Defence City присоединились еще несколько предприятий. В конце июля статус резидента имели 45 украинских оборонных компаний.

Расширение возможностей украинского ОПК

Статус резидента Defence City предоставляет предприятиям комплекс инструментов государственной поддержки. Среди них — налоговые и таможенные стимулы, поддержка релокации и защиты производственных мощностей, дополнительная защита конфиденциальной информации, а также упрощение отдельных экспортных процедур.

"Defence City становится одним из системных инструментов развития украинского ОПК. Рост числа резидентов означает, что все больше производителей получают условия для масштабирования производства, привлечения инвестиций и защиты своих мощностей", — отметила советник министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

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В Минобороны добавили, что увеличение количества резидентов Defence City демонстрирует постепенное расширение специального правового режима и охват им все большей части украинского оборонно-промышленного комплекса.

Развитие Defence City

Defence City было создано при участии Министерства обороны Украины как специальный правовой режим для поддержки и расширения украинского оборонного производства.

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