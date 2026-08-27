Defence City вже налічує понад 50 українських виробників озброєння та військової техніки, - Міноборони

Міністерство оборони України продовжує масштабувати Defence City – кількість резидентів спеціального правового режиму зросла до 51 українського виробника озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, за останні тижні до Defence City долучилися ще кілька підприємств. Наприкінці липня статус резидента мали 45 українських оборонних компаній.

Посилення можливостей українського ОПК

Статус резидента Defence City надає підприємствам комплекс інструментів державної підтримки. Серед них – податкові та митні стимули, підтримка релокації та захисту виробничих потужностей, додатковий захист чутливої інформації, а також спрощення окремих експортних процедур.

"Defence City стає одним із системних інструментів розвитку українського ОПК. Зростання кількості резидентів означає, що дедалі більше виробників отримують умови для масштабування виробництва, залучення інвестицій та захисту своїх потужностей", - зазначила радниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

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У Міноборони додали, що збільшення кількості резидентів Defence City демонструє поступове розширення спеціального правового режиму та охоплення ним дедалі більшої частини українського оборонно-промислового комплексу.

Розвиток Defence City

Defence City було створено за участі Міністерства оборони України як спеціальний правовий режим для підтримки та масштабування українського оборонного виробництва.

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