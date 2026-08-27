РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Осуждение корректировщика
261 1

Фиксировал позиции ПВО и склады для ударов РФ: агент ФСБ в Николаеве получил 15 лет

сбу

Агент ФСБ, который корректировал российские удары по Николаеву и вел разведку позиций ПВО и логистических складов, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил российский агент, которого СБУ разоблачила в феврале этого года при корректировке обстрелов Николаева", — говорится в сообщении.

Смотрите также: 15 лет тюрьмы получил вражеский агент, наводивший атаки РФ по Лиману. ФОТО

Завербованный ФСБ местный житель

Как выяснило расследование, наведением вражеских атак занимался завербованный ФСБ местный житель. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда публиковал антиукраинские сообщения в чатах Telegram-каналов.

После вербовки предатель начал отслеживать расположение Сил обороны в портовом городе, по которым рашисты готовили ракетно-дроновые удары.

Сдавал координаты ПВО

Приоритетными целями, координаты которых для врага разведывал агент, были логистические склады и пункты дислокации украинской ПВО.

Смотрите: Пятеро пророссийских агитаторов были разоблачены в Одессе, Запорожье и других городах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чтобы скорректировать удары рашистов, злоумышленник на велосипеде объезжал областной центр с прилегающими территориями и фиксировал на камеру телефона украинские объекты.

Сотрудники СБУ разоблачили агента на начальном этапе его шпионской деятельности и задержали по месту жительства.

В ходе обысков у него изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Николаевской области.

Читайте также: По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил дезертир, который по заказу ФСБ корректировал обстрелы Днепра

Автор: 

Николаев (2316) Николаевская область (2449) СБУ (21398) Николаевский район (260)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 