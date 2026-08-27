Фіксував позиції ППО та склади для ударів РФ: агент ФСБ в Миколаєві отримав 15 років

Агент ФСБ, який коригував російські удари по Миколаєву та розвідував позиції ППО і логістичні склади, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ викрила у лютому цього року на коригуванні обстрілів Миколаєва", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: 15 років тюрми отримав ворожий агент, який наводив атаки РФ по Лиману. ФОТО

Завербований фсб місцевий мешканець

Як з’ясувало розслідування, наведенням ворожих атак займався завербований фсб місцевий мешканець. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли публікував антиукраїнські дописи у чатах телеграм-каналів.



Після вербування зрадник почав відстежувати розташування Сил оборони у портовому місті, по яких рашисти готували ракетно-дронові удари.

Здавав локації ППО

Пріоритетними цілями, координати яких для ворога розвідував агент, були логістичні склади та пункти дислокації української ППО.

Дивіться: П’ятьох проросійських агітаторів викрили в Одесі, Запоріжжі та інших містах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Щоб скоригувати удари рашистів, зловмисник на велосипеді об’їжджав обласний центр з прилеглими територіями та фіксував на камеру телефонну українські об’єкти.



Співробітники СБУ викрили агента на початковому етапі його шпигунської активності та затримали за місцем проживання.



Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на фсб.



За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Також читайте: За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав дезертир, який на замовлення ФСБ коригував обстріли Дніпра