В Краматорске приостанавливают выплаты "єВідновлення" за поврежденное имущество из-за статуса зоны активных боевых действий

В Краматорске приостанавливают выплаты компенсаций за имущество, поврежденное в результате российских атак, в рамках государственной программы "єВідновлення". Изменения связаны с тем, что Краматорскую громаду отнесли к территориям активных боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.

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Что изменится с выплатами

Краматорскую громаду внесли в перечень территорий активных боевых действий 21 августа 2026 года. Согласно действующему порядку предоставления компенсаций это означает приостановку выплат за поврежденное имущество.

"В соответствии с Порядком предоставления компенсации за поврежденное имущество по государственной программе "єВідновлення", в территориальных громадах, внесенных в перечень зон активных боевых действий, приостанавливаются выплаты компенсаций за поврежденное имущество", — пояснили в горсовете.

В то же время заявки, которые жители Краматорска и других населенных пунктов громады успели подать до 21 августа, не аннулируются. Комиссия продолжит их рассматривать в соответствии с очередностью.

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Компенсации за разрушенное жилье остаются

Ограничение касается именно компенсаций за поврежденное имущество. Программа "єВідновлення" в отношении жилья, которое было полностью разрушено в результате российских обстрелов, в Краматорской громаде продолжает действовать без изменений.

Таким образом, после включения громады в перечень территорий активных боевых действий новые выплаты за поврежденное имущество приостанавливаются, тогда как механизм компенсаций за уничтоженное жилье продолжает работать.

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