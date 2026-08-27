У Краматорську призупиняють виплати "єВідновлення" за пошкоджене майно через статус зони активних бойових дій
У Краматорську призупиняють виплати компенсацій за пошкоджене внаслідок російських атак майно за державною програмою "єВідновлення". Зміни пов'язані з тим, що Краматорську громаду віднесли до територій активних бойових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Краматорській міській раді.
Що зміниться з виплатами
Краматорську громаду внесли до переліку територій активних бойових дій 21 серпня 2026 року. За чинним порядком надання компенсацій це означає призупинення виплат за пошкоджене майно.
"Відповідно до Порядку надання компенсації за пошкоджене майно по державній програмі єВідновлення, в територіальних громадах, внесених до переліку зони активних бойових дій, призупиняються виплати компенсацій за пошкоджене майно", – пояснили у міськраді.
Водночас заявки, які жителі Краматорська та інших населених пунктів громади встигли подати до 21 серпня, не анулюють. Комісія продовжить їх опрацьовувати відповідно до черги.
Компенсації за зруйноване житло залишаються
Обмеження стосується саме компенсацій за пошкоджене майно. Програма "єВідновлення" щодо житла, яке було повністю зруйноване внаслідок російських обстрілів, у Краматорській громаді продовжує діяти без змін.
Таким чином, після внесення громади до переліку територій активних бойових дій нові виплати за пошкоджене майно призупиняються, тоді як механізм компенсацій за знищене житло продовжує працювати.
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