Депутата оккупационного горсовета Бахчисарая заочно приговорили к 8 годам лишения свободы за коллаборационизм

В Украине заочно приговорили к восьми годам лишения свободы депутата созданного оккупантами городского совета Бахчисарая. После так называемых "выборов" 2024 года этот мужчина вошел в состав незаконного органа власти и, по данным следствия, до сих пор участвует в его работе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют прокуратура Автономной Республики Крым и управление СБУ в АР Крым.

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Пошел в депутаты оккупационных властей после "выборов" 2024 года

По данным СБУ, осужденный в 2024 году добровольно согласился стать "депутатом Бахчисарайского городского совета третьего созыва" — незаконного органа, созданного Россией на территории оккупированного Крыма.

Украинские правоохранители установили, что на этой должности он содействует работе оккупационной администрации и внедрению решений государства-агрессора на полуострове.

"На этой должности злоумышленник способствует функционированию оккупационных властей и внедрению решений государства-агрессора на полуострове", — отметили в СБУ.

В прокуратуре АР Крым уточнили, что мужчина участвует в пленарных заседаниях оккупационного горсовета и работе его комиссий, голосует за решения незаконного органа власти и проводит приемы граждан.

Таким образом, по выводам следствия, он непосредственно способствует функционированию и укреплению российской оккупационной администрации в Крыму.

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СМИ называют имя осужденного

Официально прокуратура и СБУ имя осужденного не раскрывают.

В то же время источники "Крым.Реалии", не уполномоченные публично комментировать дело, сообщили, что речь идет о Вадиме Григорьеве. Его публичной реакции на приговор пока нет.

Суд признал мужчину виновным в коллаборационистской деятельности по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины и заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы.

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