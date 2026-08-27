Депутата оккупационного горсовета Бахчисарая заочно приговорили к 8 годам лишения свободы за коллаборационизм
В Украине заочно приговорили к восьми годам лишения свободы депутата созданного оккупантами городского совета Бахчисарая. После так называемых "выборов" 2024 года этот мужчина вошел в состав незаконного органа власти и, по данным следствия, до сих пор участвует в его работе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют прокуратура Автономной Республики Крым и управление СБУ в АР Крым.
Пошел в депутаты оккупационных властей после "выборов" 2024 года
По данным СБУ, осужденный в 2024 году добровольно согласился стать "депутатом Бахчисарайского городского совета третьего созыва" — незаконного органа, созданного Россией на территории оккупированного Крыма.
Украинские правоохранители установили, что на этой должности он содействует работе оккупационной администрации и внедрению решений государства-агрессора на полуострове.
"На этой должности злоумышленник способствует функционированию оккупационных властей и внедрению решений государства-агрессора на полуострове", — отметили в СБУ.
В прокуратуре АР Крым уточнили, что мужчина участвует в пленарных заседаниях оккупационного горсовета и работе его комиссий, голосует за решения незаконного органа власти и проводит приемы граждан.
Таким образом, по выводам следствия, он непосредственно способствует функционированию и укреплению российской оккупационной администрации в Крыму.
СМИ называют имя осужденного
Официально прокуратура и СБУ имя осужденного не раскрывают.
В то же время источники "Крым.Реалии", не уполномоченные публично комментировать дело, сообщили, что речь идет о Вадиме Григорьеве. Его публичной реакции на приговор пока нет.
Суд признал мужчину виновным в коллаборационистской деятельности по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины и заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы.
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