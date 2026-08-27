Депутата окупаційної міськради Бахчисарая заочно засудили до 8 років ув’язнення за співпрацю з загарбниками

В Україні заочно засудили до восьми років позбавлення волі депутата створеної окупантами міської ради Бахчисарая. Чоловік після так званих "виборів" 2024 року увійшов до незаконного органу влади та, за даними слідства, досі бере участь у його роботі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує прокуратура Автономної Республіки Крим та управління СБУ в АР Крим.

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Пішов у депутати окупаційної влади після "виборів" 2024 року

За даними СБУ, засуджений у 2024 році добровільно погодився стати "депутатом Бахчисарайської міської ради третього скликання" – незаконного органу, створеного Росією на території окупованого Криму.

Українські правоохоронці встановили, що на цій посаді він сприяє роботі окупаційної адміністрації та впровадженню рішень держави-агресора на півострові.

"У цій посаді зловмисник сприяє функціонуванню окупаційної влади та впровадженню рішень держави-агресора на півострові", – зазначили в СБУ.

У прокуратурі АР Крим уточнили, що чоловік бере участь у пленарних засіданнях окупаційної міськради та роботі її комісій, голосує за рішення незаконного органу влади й проводить прийоми громадян.

Таким чином, за висновками слідства, він безпосередньо сприяє функціонуванню та зміцненню російської окупаційної адміністрації в Криму.

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ЗМІ називають ім’я засудженого

Офіційно прокуратура та СБУ імені засудженого не розкривають.

Водночас джерела "Крим.Реалії", які не уповноважені публічно коментувати справу, повідомили, що йдеться про Вадима Григор’єва. Його публічної реакції на вирок наразі немає.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та заочно призначив йому вісім років позбавлення волі.

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