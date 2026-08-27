Двое подростков сняли 152 шеврона с патриотической инсталляции в Гостомеле: родителей привлекли к ответственности
В Гостомеле Киевской области двое подростков сняли 152 шеврона с инсталляционной стены возле местного дома культуры. Полицейские установили личности ребят и составили административные протоколы в отношении их родителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киевской области.
Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Гостомель Бучанского района неизвестные сняли шевроны с инсталляции, установленной накануне Дня Независимости Украины.
Что совершили подростки
Правоохранители установили, что двое подростков в возрасте 13 и 15 лет сняли 152 шеврона, которые были размещены на инсталляционной стене возле местного дома культуры.
Сотрудники полиции составили в отношении родителей несовершеннолетних административные материалы по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КоАП). С подростками и их родителями правоохранители также провели разъяснительную беседу.
Обращение полиции к родителям
Полиция Киевской области призывает граждан уделять должное внимание досугу детей, интересоваться их окружением и проводить профилактические беседы по недопущению противоправного поведения.
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