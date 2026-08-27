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Новости Вандализм на памятных местах
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Двое подростков сняли 152 шеврона с патриотической инсталляции в Гостомеле: родителей привлекли к ответственности

гостомель

В Гостомеле Киевской области двое подростков сняли 152 шеврона с инсталляционной стены возле местного дома культуры. Полицейские установили личности ребят и составили административные протоколы в отношении их родителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киевской области.

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Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Гостомель Бучанского района неизвестные сняли шевроны с инсталляции, установленной накануне Дня Независимости Украины.

Что совершили подростки

Правоохранители установили, что двое подростков в возрасте 13 и 15 лет сняли 152 шеврона, которые были размещены на инсталляционной стене возле местного дома культуры.

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Сотрудники полиции составили в отношении родителей несовершеннолетних административные материалы по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КоАП). С подростками и их родителями правоохранители также провели разъяснительную беседу.

Обращение полиции к родителям

Полиция Киевской области призывает граждан уделять должное внимание досугу детей, интересоваться их окружением и проводить профилактические беседы по недопущению противоправного поведения.

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Автор: 

Киевская область (4984) подростки (553) Нацполиция (17622) Гостомель (111) Бучанский район (200)
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Топ комментарии
+6
І що? Батьки відкупились копійками, а ця наволочь і далі буде паскудити , тільки втихаря....
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27.08.2026 17:24 Ответить
+5
Позбавити громадянства цих паскуд і їхніх батьків , бо в нормальній сім'ї такий гній не міг би вирости .
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27.08.2026 17:42 Ответить
+3
недієздатний президент не змушує бути такими самими батьків та їх нащадків.
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27.08.2026 17:42 Ответить

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