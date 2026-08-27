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Двоє підлітків зняли 152 шеврони з патріотичної інсталяції у Гостомелі: батьків притягнули до відповідальності

гостомель

У Гостомелі на Київщині двоє підлітків зняли 152 шеврони з інсталяційної стіни біля місцевого будинку культури. Поліцейські встановили хлопців та склали адміністративні матеріали щодо їхніх батьків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Київщини.

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Як зазначається, до поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Гостомель Бучанського району невідомі забрали шеврони з інсталяції, яку встановили напередодні Дня Незалежності України.

Що скоїли хлопці

Правоохоронці встановили, що двоє хлопців, віком 13 та 15 років, зняли 152 шеврони, які були розміщені на інсталяційній стіні біля місцевого будинку культури.

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Працівники поліції склали щодо батьків неповнолітніх адміністративні матеріали за фактом неналежного виконання обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП). З підлітками та з їхніми батьками правоохоронці також провели роз’яснювальну бесіду.

Звернення поліції до батьків

Поліція Київщини закликає громадян приділяти належну увагу дозвіллю дітей, цікавитися їхнім оточенням та проводити профілактичні бесіди щодо недопущення протиправної поведінки.

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Автор: 

Київська область (4643) підлітки (515) Нацполіція (15836) Гостомель (131) Бучанський район (211)
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Топ коментарі
+7
І що? Батьки відкупились копійками, а ця наволочь і далі буде паскудити , тільки втихаря....
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27.08.2026 17:24 Відповісти
+6
Позбавити громадянства цих паскуд і їхніх батьків , бо в нормальній сім'ї такий гній не міг би вирости .
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27.08.2026 17:42 Відповісти
+4
недієздатний президент не змушує бути такими самими батьків та їх нащадків.
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27.08.2026 17:42 Відповісти

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