Двоє підлітків зняли 152 шеврони з патріотичної інсталяції у Гостомелі: батьків притягнули до відповідальності

У Гостомелі на Київщині двоє підлітків зняли 152 шеврони з інсталяційної стіни біля місцевого будинку культури. Поліцейські встановили хлопців та склали адміністративні матеріали щодо їхніх батьків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Київщини.

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Як зазначається, до поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Гостомель Бучанського району невідомі забрали шеврони з інсталяції, яку встановили напередодні Дня Незалежності України.

Що скоїли хлопці

Правоохоронці встановили, що двоє хлопців, віком 13 та 15 років, зняли 152 шеврони, які були розміщені на інсталяційній стіні біля місцевого будинку культури.

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Працівники поліції склали щодо батьків неповнолітніх адміністративні матеріали за фактом неналежного виконання обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП). З підлітками та з їхніми батьками правоохоронці також провели роз’яснювальну бесіду.

Звернення поліції до батьків

Поліція Київщини закликає громадян приділяти належну увагу дозвіллю дітей, цікавитися їхнім оточенням та проводити профілактичні бесіди щодо недопущення протиправної поведінки.

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