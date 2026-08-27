В Подольском и Деснянском районах Киева есть повреждения в результате атаки беспилотников (обновлено)

Вечером 27 августа в Подольском районе Киева был поврежден четырехэтажный жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА.

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В Подольском районе Киева поврежден 4-этажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

Службы направляются на место происшествия.

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ОБНОВЛЕНИЕ

"В Деснянском районе фиксируется падение обломков на крышу общежития. Возгорание отсутствует", - сообщили в КГВА в 19:55.